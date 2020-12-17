Тамбовские полицейские задержали преступников из Твери, укравших полмиллиона рублей из платежных терминалов

Кражи были совершены на территории Моршанска, Мичуринска и Первомайского района Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские полицейские задержали преступную группу из Твери, на счету которой три кражи из платежных терминалов на территории Моршанска, Мичуринска и Первомайского района. Их розыском стражи порядка занимались с лета.

Установлено, что в августе этого года злоумышленники проникали ночью в офисы страховой компании. Преступники при помощи подручных средств вскрывали платежные терминалы и похищали деньги. В общей сложности им удалось похитить более полумиллиона рублей.

Полицейскими были опрошены офисные работники, изучены записи с камер видеонаблюдения, а также проведена большая оперативная работа по установлению личностей подозреваемых и их задержанию.

Недавно оперативники установили, что подозреваемые могут скрываться на территории Твери. Стражи порядка отправились в служебную командировку и задержали злоумышленников. Ранее судимые за имущественные преступления мужчины доставлены в Тамбовскую область для проведения следственных действий.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, отрабатывается их причастие к совершению аналогичных преступлений на территории Тамбовской области и других российских регионов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.