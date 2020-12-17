В Тамбовской области до 1 апреля будут сдерживать цены на сахар и масло

Крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг России накануне подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Организации, представленные в Тамбовской области, также присоединились к этой договоренности.

Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

- Среди организаций, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области, к соглашениям присоединились АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"), ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (торговые сети "Пятёрочка", "Карусель"), ООО "Формат" (торговая сеть "Победа"), Меркурий Ритейл груп лимитед (торговые сети "Бристоль", "Красное и белое"), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.