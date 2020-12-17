В перевернувшемся на тамбовской трассе автомобиле погиб 26-летний мужчина

Пассажир погиб, а водитель получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб молодой мужчина, произошла 16 декабря в 8 часов 30 минут на 9 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов» проходящей по территории Мичуринского района. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» потерял управление машиной и она выскочила в правый по ходу движения кювет, после чего опрокинулась.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ- 2115», 26-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водителя машины с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная городская больница имени Брюхоненко».