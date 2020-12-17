Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Тамбове

При столкновении двух авто пострадали двое мужчин и женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Три человека пострадали в аварии, которая произошла в Тамбове на улице Фрунзе 16 декабря в 21 час. Здесь столкнулись «ИЖ- 2126», под управлением 30-летнего мужчины и автомобиль «Lada Granta», за рулем которого находился 24-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры «Lada Granta», 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, а так же 31-летний пассажир автомобиля «ИЖ- 2126», - пострадавших доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.