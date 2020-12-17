Тамбовчан предупреждают об отключениях света и холодной воды

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 18 декабря в связи с с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ будет отключен свет по следующим адресам:

- с 9.00 до 12.00 по ул. Рылеева, д. 61-65;

- с 9.30 до 14.00 по Рассказовскому ш.

Также в связи с проведением АО «ТКС» ремонтных работ на сети водопровода диаметром 100 мм на пересечении улиц Сенько и Гастелло 18 декабря с 9.00 и до окончания работ (ориентировочно до 17.00) будет отключена холодная вода в домах по адресам: ул.Усиевича, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Авдеева, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ул.Желобинского, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.