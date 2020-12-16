В тамбовской облбольнице заработала еще одна лаборатория, где тестируют на коронавирус

На базе областной клинической больницы организовали работу еще одной лаборатории. Как отметила заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева, в настоящее время тестирование организовано в 5 государственных и 6 частных лабораториях. В сутки проводится до 2 тысяч исследований.

- В связи с ростом заболеваемости поступал много обращений по поводу сложностей с прохождением тестов. Проведена большая работа по увеличению охвата населения тестированием. Выделены необходимые средства на оснащение лабораторий, проведение ремонтов, обучение персонала, - говорит Татьяна Вяльцева. - До конца года планируется открытие еще одной лаборатории в Мичуринске. В настоящее время очередь для прохождения тестов ликвидирована.

Категории тех, кому необходимо проходить тесты, определены постановлением главного санитарного врача. К ним относятся: лица, контактировавшие с заболевшими и имеющие признаки респираторного заболевания, больные пневмонией, а также пациенты, которым предстоит плановая госпитализация. Вопросы, связанные с организацией тестирования, решает лечащий врач. В случае отказа в проведении тестирования необходимо обратиться в администрацию лечебного учреждения или в управление здравоохранения Тамбовской области.