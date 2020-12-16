В городе Рассказово и Токаревском районе учеников 5-11 классов отправили на дистанционку

Ученики с 5 по 11 классы школ города Рассказово и учеников с 5 по 11 классы двух базовых школ Токаревского района: Токаревская школа № 1 и Токаревская школа № 2 перевели на дистанционное обучение.

Такое решение приняли оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса при администрации города Рассказово и Токаревского района. Это связано с превышением 20 % порога заболеваемости ОРВИ среди школьников.

- Учащиеся начальных классов продолжают обучаться в традиционном формате, но с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора. До начала работы школы проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обеззараживание воздуха рециркуляторами. Администрация каждой школы выстроило расписание уроков таким образом, чтобы уроки начинались и заканчиваться в разное время, и дети не будут пересекаться на переменах. За каждым классом и учителем закреплен отдельный учебный кабинет, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

В настоящее время на дистанционке обучаются 20,6 % учеников 5-11 классов школ г. Тамбова, Рассказова и двух базовых школ Токаревского района.