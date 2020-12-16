В квартире, которую снимали иностранцы, тамбовские полицейские нашли крупную партию героина

На севере Тамбова в ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали двоих жителей ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра в их одежде и на съемной квартире стражи порядка нашли несколько свертков с героином общим весом 264 грамма.

Еще одна группа иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, была задержана при въезде в Тамбов. В автомобиле находилось четверо парней из ближнего зарубежья. Полицейские нашли в их одежде свертки с героином весом 46 граммов.

Доставленные в полицию молодые люди признались, что в столице через сеть Интернет закупили партию наркотиков для дальнейшего распространения на территории Тамбовщины.

- Следственным Управлением УМВД области в отношении граждан ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По решению суда на период расследования уголовного дела они арестованы и помещены в СИЗО. У них изъятымобильники, сим-карты, банковские карты, используемые для совершения преступной деятельности по распространению наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.