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Тамбовчанин накинул веревку на шею знакомой и изнасиловал

На момент совершения преступления мужчина был пьян
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

По версии следствия, днем 5 декабря этого года, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый у себя дома после отказа 34-летней знакомой вступить с ним в интимную связь, накинул женщине на шею веревку и, угрожая убийством, изнасиловал.

- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу ведутся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Криминал