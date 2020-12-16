В Моршанске мужчина ответит в суде за смерть знакомого

В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установило следствие, 13 августа этого года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртные напитки в квартире у одного из них. Будучи уже изрядно пьяным, между ним и потерпевшим произошла ссора по поводу того, кто и что достиг в жизни. Затем конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина схватил со стола нож и ударил им в ногу оппоненту. После этого злоумышленник скрылся и до момент задержания прятался в доме у своей матери. 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия в результате острой кровопотери.

- В ходе расследования фигурант не признавал вины в совершении преступления, однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.