Тамбовчанин украл около 100 кг металла с территории стройпредприятия

В дежурную часть полиции МОМВД «Уваровский» 15 декабря поступило сообщение о краже в деревне Ивановка. Стражи порядка выяснили, что с неохраняемой территории строительного предприятия было похищено около 100 кг металлического прута.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен ранее имевший проблемы с законом 46-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в совершенном преступлении. По словам злоумышленника, он собирался сдать похищенное в пункт приема металла, чтобы подзаработать, но не успел.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.