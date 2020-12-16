В Тамбовской области при столкновении двух иномарок получил травмы 6-летний мальчик

6-летний мальчик оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии, которая произошла 15 декабря в 11 часов 50 минут на 23 километре автодороги «Тамбов -Пенза – Рассказово - Уварово – Мучкапский» проходящей по территории Рассказовского района, пострадал маленький ребенок. На трассе произошло столкновение автомобилей «Mitsubishi Carisma», под управлением 51-летнего мужчины и «Renault Sandero», за рулем которого был 32-летний водитель.

- В результате аварии травмы получил 6-летний пассажир автомобиля «Renault Sandero», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мальчика доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.