Двое молодых тамбовчан попались на автокраже

14 декабря в дежурную часть полиции по городу Тамбову поступила информация о попытке автокражи. Воспользовавшись наступлением темноты, на улице им. Яценко областного центра, молодые люди попытались похитить два аккумулятора с грузовика. Владелец «КАМаза», увидев происходящее, выбежал из дома, у которого припарковал машину, но злоумышленники успели убежать.

Ворами оказались местные жители – 22-летний тамбовчанин, проживающий на ул.Мичуринской и 26-летний парень, проживающий на ул.Урожайной. Молодые люди были задержаны и признали свою вину в отделе полиции.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Обращаем внимание автовладельцев на необходимость соблюдения мер по обеспечению сохранности транспортных средств, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.