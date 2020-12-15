Западная часть Тамбова осталась без воды

АО «Тамбовские коммунальные системы» проводит аварийно-восстановительные работы сети водопровода на западе Тамбова. В результате повреждения без холодного водоснабжения остались жители частных домов по ул. Мира ,ул. Эскадронная, ул. Верховая, ул. Гагарина 161,260,256,ул. Комиссара Московского ,ул. Гастелло 29-59. При необходимости для жителей этих домов обещают организовать подвоз воды.

- В данный момент специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» проводят замену запорной арматуры на водоводе диаметром 100 мм, далее будет произведен монтаж соединительных систем для поэтапного восстановления услуги холодного водоснабжения, - говорят в коммунальной компании.