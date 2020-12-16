На Тамбовщине за год охотоинспекторы провели более трех тысяч рейдов

В 2020 году возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Как сообщили в тамбовском охотоуправлении, с начала 2020 года охотинспекторы провели более 3 тысяч рейдов по контролю за соблюдением гражданами природоохранного законодательства во время охоты.

Специалисты составили 398 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 427 тысяч рублей. Кроме того, в этом году было возбуждено три уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов.