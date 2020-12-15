В Мичуринске заработали елочные базары

Елки можно приобрести на рынках и торговых площадках наукограда
Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
С 15 декабря в Мичуринске начали свою работу елочные базары. Официальная торговля елками продлится до 31 декабря. Новогодние деревья привезут в наукоград из Ранинского, Иловайского, Ярковского и Хоботовского лесничеств.
Как сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска, приобрести елку можно на следующих торговых площадках:
на следующих торговых площадках:
1. На территориях рынков города.
2. На улицах города:
- Лермонтова, на территории ярмарки;
- пересечении улиц Советской и Красной (у Центра оказания услуг);
- Советской (у общества с ограниченной ответственностью «Магазин «Путь»);
- Советской (в районе магазина «Богатырь»);
- В отрезках улиц Федеративная д. №40- Красная д.№89А;
- Кооперативной (в районе магазина «Магнит»);
- Кооперативной (в районе магазина «Антошка»);
- Липецком шоссе (в районе дома № 68);
- 7 Ноября (в районе магазина «Магнит»);
- 7 Ноября (в районе магазина «Пятерочка»).
- площадь им В.И. Ленина.