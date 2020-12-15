В Мичуринске заработали елочные базары

Елки можно приобрести на рынках и торговых площадках наукограда Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

С 15 декабря в Мичуринске начали свою работу елочные базары. Официальная торговля елками продлится до 31 декабря. Новогодние деревья привезут в наукоград из Ранинского, Иловайского, Ярковского и Хоботовского лесничеств.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска, приобрести елку можно на следующих торговых площадках:

на следующих торговых площадках:

1. На территориях рынков города.

2. На улицах города:

- Лермонтова, на территории ярмарки;

- пересечении улиц Советской и Красной (у Центра оказания услуг);

- Советской (у общества с ограниченной ответственностью «Магазин «Путь»);

- Советской (в районе магазина «Богатырь»);

- В отрезках улиц Федеративная д. №40- Красная д.№89А;

- Кооперативной (в районе магазина «Магнит»);

- Кооперативной (в районе магазина «Антошка»);

- Липецком шоссе (в районе дома № 68);

- 7 Ноября (в районе магазина «Магнит»);

- 7 Ноября (в районе магазина «Пятерочка»).

- площадь им В.И. Ленина.