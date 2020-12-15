Тамбовчанина задержали за угрозу убийством продавцу магазина спиртных напитков

В Тамбове полицейские задержали мужчину мужчина за угрозу убийством. В октябре этого года в дежурную часть отдела полиции № 3 Тамбова обратилась 26-летняя девушка, которая работает продавцом в магазине спиртных напитков на улице Чичканова.

Потерпевшая рассказала, что в торговый павильон зашел нетрезвый мужчина и вступил с ней в конфликт, после чего стал угрожать расправой.

Сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей происшествия и изъяли запись с камеры видеонаблюдения. По ней стражи порядка смогли составить описание злоумышленника.

- В результате розыска был задержан житель Сампурского района, который сознался в преступлении в отделе полиции, ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.