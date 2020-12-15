Рассказовских автоинспекторов наградили грамотами за задержание пьяного водителя, который пытался скрыться на высокой скорости

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Константин Тулупов и Алексей Зенов получили благодарность от начальства Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области сотрудники рассказовского отдела ГИБДД награждены почетными грамотами руководства за задержание нетрезвого водителя, пытавшего скрыться на огромной скорости.

2 октября этого года около 11 часов вечера при патрулировании территории города Рассказово автоинспекторы патрульной службы ГИБДД Константин Тулупов и Алексей Зенов получили от дежурного офицера полиции сообщение, что на одной из улиц города движется автомобиль ВАЗ-21099, которым управляет водитель, предположительно, с признаками опьянения. В районе улицы Леснной сотрудники автоинспекции попытались остановить машину, однако водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД сообщили о факте преследования автомобиля и вызвали еще один экипаж. Полицейские неоднократно при помощи громкоговорителя предупреждали водителя о том, что необходимо снизить скорость и остановиться, но тот никак не реагировал на их требования.

Водитель превысил допустимую скорость движения в несколько раз, что создавало опасность для других участников дорожного движения и пешеходов. На одном из перекрестков нарушитель совершил ДТП со служебным транспортом рассказовской полиции.

Погоня продолжилась. Полицейские вновь при помощи громкоговорящего устройства просили водителя снизить скорость и остановиться. Один из автоинспекторов сделал три предупредительных выстрела из табельного оружия, что также было проигнорировано.

Автомобиль с нарушителем на огромной скорости пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. После применения табельного оружия было повреждено заднее колесо «Жигулей», после чего машина съехала в кювет и остановилась.

Водитель и пассажир ВАЗ-21099 были задержаны и опрошены. Экспертиза показала, что оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель – 25-летний уроженец Кирсановского района, проживающий на территории Рассказово, два года назад был судим по статье 264.1. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». За пьяную езду его лишили прав.

- Сотрудниками ГИБДД в отношении него было составлено два десятка административных протоколов. В следственном подразделении МОМВД России «Рассказовский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках его расследования собраны улики и доказательства совершения преступления, опрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения. По окончании его расследования уголовное дело в конце ноября направлено в суд для принятия окончательного решения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.