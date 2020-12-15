В Тамбовской области бешенство нашли у четырех животных

В Тамбовской области выявили сразу четыре случая бешенства животных: по два в Инжавинском и Токаревском районах. В селе Караул и р.п. Инжавино нашли больных лису и собаку. В селе Троицкий Росляй и деревне Карловка Токаревского района бешенство выявили у теленка и кошки.

- На этих территориях установлен карантин, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - В неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов.