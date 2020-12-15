Более 70 единиц спецтехники вышли на уборку снега в Тамбове

Для уборки снега задействованы задействованы около 170 сотрудников муниципального учреждения «Спецдорсервис» Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На Тамбов обрушился снегопад. Осадки начались 15 декабря в 3:20. На утро вторника были сформированы четыре звена из тракторов и пескоразбрасывателей, которые выехали на прометание проезжей части с последующей обработкой.

В течение первой смены рабочими МБУ «Спецдорсевис» проводится очистка от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов на улицах Рылеева, Магистральная, Чичерина, Селезневская, Агапкина, Свободная, Гиляровского, у школы «Сколково — Тамбов». Кроме того, дорожники вывозят снег с улиц Чичерина, Рязанская, К.Маркса, территории Тамбов - 4 и площади Ленина.

- На линии работают 76 единиц техники, в том числе 10 автомобилей ЗИЛ, 4 КамАЗа, 5 фронтальных погрузчиков, 16 плужно-щеточных тракторов и 7 тракторов с прямым ножом, 24 единицы спецтехники. Всего задействовано около 170 сотрудников муниципального учреждения «Спецдорсервис». За вторую смену вывезено более 40 кубометров смета, израсходовано почти 580 тонн песко-соляной смеси, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.