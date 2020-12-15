В тройной аварии на Тамбовщине получил травмы 8-летний мальчик

Мальчика отвезли на лечение в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 14 декабря в 7 часов 45 минут на 10 километре автодороги «Тамбов-Котовск» проходящей по территории Тамбовского района. Здесь произошло столкновение автомобиля «Lada Kalina», которым управлял 39-летний мужчина, «Chevrolet Cruze», за рулем которого был 30-летний водитель, и «Volkswagen Tiguan», где находился 41-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получил 8-летний мальчик, который был пассажиром отечественного авто, его доставили в областную детскую больницу, - сообщает пресс-служба УГИЮДД по Тамбовской области. – Также за медицинской помощью самостоятельно обратилась 29-летняя пассажирка «Chevrolet Cruze».