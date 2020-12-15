В Мичуринске начинается вакцинация от коронавируса

В Мичуринске стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Как рассказали в городской больнице им. С.С. Брюхоненко, она будет проводиться препаратом Гам-КОВИД-Вак (Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) производства ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Прививку могут сделать жители города от 18 до 60 лет. Противопоказанием для вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, пережитые в прошлом, наличие инфекционных или неинфекционных заболеваний, а также период обострения хронических недугов. Нельзя делать прививку беременным женщинам и кормящим мамам. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проведут только после нормализации температуры.

- Желающие привиться могут позвонить по телефону 8 (47545) 3-03-20 доб.266 до 15 часов в рабочие дни, для формирования списков, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Перед проведением вакцинации всем добровольцам нужно будет сдать анализ на антитела JgM и JgG.