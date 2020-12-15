Жителей тамбовского села перепугал муляж противотанковой мины

Мина оказалась учебной

Жители поселка Смычка Тамбовского района обнаружили предмет, очень напоминающий по виду противотанковую мину. О своей находке люди сообщили в полицию.

Для обследования территории и осмотра предмета на место приехали специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН регионального управления Росгвардии.

- Специалисты установили, что обнаруженный боеприпас является учебной миной, не содержащей взрывчатого вещества, и не представляет опасности для окружающих, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области. - Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото управления Росгвардии по Тамбовской области