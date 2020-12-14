В Тамбове запретили стоянку машин на улице Октябрьской

До 18 декабря в Тамбове будет ограничено движение по улице Октябрьской. Так, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Это связано с проведением работ по устройству линии наружного освещения.

- МБУ «Спецдорсервис» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков на время проведения работ и установить средства регулирования дорожного движения в соответствии с временными схемами организации дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.