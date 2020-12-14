Мичуринских школьников не будут переводить на дистанционку

В администрации Мичуринска прошло внеочередное заседание городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где главной темой стало обсуждение перевода школьников на дистанционное обучение.

Присутствовавшие на заседании директора школ доложили главе Мичуринска об эпидемиологической ситуации в возглавляемых им учреждениях, а также принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний. По мнению руководителей, острой необходимости завершать 2020 год «на дистанционке» нет.

- Поддержал директоров школ и специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городе Мичуринске и районах. Он отметил, что с учетом складывающейся на сегодня эпидситуации актуально завершение учебного процесса в 2020 году в привычном для школьников и родителей формате – очном, но с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм и требований, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

По итогам заседания было принято решение о продолжении очного обучения. Вопрос заболеваемости школьников и педагогов поставлен на контроль городского оперативного штаба. В течение следующей недели будет проведен анализ эпидобстановки, в соответствии с данными которого примут необходимые меры для дальнейшей стабилизации ситуации.

Напомним, что учеников 5-11 классов школ города Тамбова отправили на дистанционное обучение с 14 по 25 декабря.