На Тамбовщине за неделю при пожарах погибли четыре человека

За неделю с 7 по 13 декабря на Тамбовщине произошло 44 техногенных пожара, в результате которых четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, 7 декабря в Тамбове в 21.35 по улице 1-й Эскадронный проезд выгорело кирпичное здание на площади 6 кв. м. Пострадал 50-летний мужчина. Пожар ликвидировали 1 отделением 1 специализированной пожарно-спасательной части.

8 декабря в 10:37 в селе Глазок, Мичуринского района на улице Ворошилова сгорел деревянный дом. При пожаре погиб 25-летний молодой человек. Для ликвидации пожара привлекалось 1 отделение 7 пожарно-спасательной части.

8 декабря в 17:09 в селе Новоюрьево Староюрьевского района на улице Бутырской сгорел деревянный дом. Пострадали 48-летний и 25-летний мужчины. Пожар ликвидировали 1 отделением 32 пожарной части.

8 декабря в 16:19 в селе Хмелинка, Кирсановского района по улице Первомайская сгорел деревянный дом. Погиб 55-летний мужчина. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 18 пожарно-спасательной части.

12 декабря в 02:05 в городе Рассказово по улице Мухортова выгорела комната деревянного дома на площади 3 кв.м. Погиб 45-летний мужчина. Пожар ликвидировали 2 отделениями 24 пожарно-спасательной части

И 13 декабря в 19:19 в Тамбов на улице Кронштадтсой в четырехквартирном кирпичном доме выгорела квартира общей площадью 35 кв.м.. Погиб 70-летний пенсионер. Для ликвидации пожара привлекалось 2 отделения 1 специализированной пожарно-спасательной части.