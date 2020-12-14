Тамбовчанка обманула жительницу Калуги, которая собиралась купить у нее детских вещей почти на 50 тысяч рублей

В мае текущего года в дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратилась местная жительница и сообщила о том, что у нее похитили больше 48 тысяч рублей. Женщина перевела деньги в счет оплаты детской одежды по объявлениям в сети Интернет. Согласно условиям покупки, товары должны были быть отправлены ей транспортной компанией. Когда же калужанка написала продавцу и поинтересовалась о сроках получения посылки, страница с данными предложениями была удалена, а товары так и не доставлены.

По данному факту в УМВД России по г. Калуге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Личность аферистки установили. Ею оказалась 34-летняя жительница Тамбовской области. По версии правоохранителей, мошенница создала в сети Интернет страницу с предложениями о продаже детской одежды, которыми заинтересовалась калужанка. Получив от заказчицы деньги, женщина удалила все объявления, так и не исполнив свои обязательства.

- На период расследования в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.