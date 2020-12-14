Трое мичуринцев задержаны за кражу крышек с канализационных люков

В Мичуринске 12 декабря жители улицы Январской обратились в полицию. По их словами, ночью неизвестные утащили две крышки от канализационных люков. Полицейские установили, что к преступлению причастны двое 18-летних местных жителей и один 19-летний. Злоумышленники были задержаны.

Молодые люди сознали в краже и пояснили, что собирались сдать похищенные крышки в пункт приема металлолома, чтобы подзаработать. Однако сделать этого парни не успели.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.