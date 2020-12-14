Пропавших на Тамбовщине людей разыщут с помощью беспилотников

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» будет сотрудничать с Центром компетенций в сфере применения беспилотных авиационных систем ТГУ имени Г.Р. Державина» и Институтом военного образования. Это позволит отряду расширить возможности поиска пропавших людей.

- Мы применяем беспилотные летательные аппараты для поиска людей уже 2 года., - говорят волонтеры поискового отряда. - Направление БПЛА полноценно работает в нашем регионе. Мы неоднократно говорили о важности и эффективности использования беспилотников при отработке поисковых задач. Расширение направления увеличит наши возможности, что благоприятно скажется на исходе поисков.

Кроме того, отряд открыт для сотрудничества со всеми желающими организациями и частными лицами. Если вы хотите присоединиться к направлению БПЛА, являетесь пилотом с оборудованием «Dji mavic pro», «Dji mavic 2 pro», «Mavic 2 zoom», «Phantom 4 pro» и готовы вместе помогать пропавшим вернуться домой, необходимо заполнить анкеты, перейдя по ссылке: https://vk.com/app5619682_-176490002.