10 улиц в Тамбове временно останутся без света

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 15 декабря произойдут очередные отключения света. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Света временно не будет по следующим адресам:

с 8:30 до 16:00:

-ул. Короткая, д. 1-14;

-ул. Ярмарочная, д. 1-59;

-ул. Пушкарская, д. 2-27;

-ул. Широкая, д. 9-31;

-ул. Михайлова, д. 2-16;

-ул. Колхозная, д. 14-26.

с 14:00 до 16:30:

-ул. Мичуринская, д. 123-135;

-ул. Маяковского, д. 20-81;

-пр. Сосновскому, д. 27-76;

-ул. Лысогорская, д. 60-76.