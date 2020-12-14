10 улиц в Тамбове временно останутся без света

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 15 декабря произойдут очередные отключения света. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.
Света временно не будет по следующим адресам:
с 8:30 до 16:00:
-ул. Короткая, д. 1-14;
-ул. Ярмарочная, д. 1-59;
-ул. Пушкарская, д. 2-27;
-ул. Широкая, д. 9-31;
-ул. Михайлова, д. 2-16;
-ул. Колхозная, д. 14-26.
с 14:00 до 16:30:
-ул. Мичуринская, д. 123-135;
-ул. Маяковского, д. 20-81;
-пр. Сосновскому, д. 27-76;
-ул. Лысогорская, д. 60-76.