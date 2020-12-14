В Моршанске машина сбила пешехода, который шел по обочине

55-летний мужчина попал под колеса отечественного авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 55-летний мужчина, произошла 12 декабря в 19 часов на улице Дачной в районе дома №16 города Моршанска. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» наехал на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном с машиной направлении.

- В результате ДТП 55-летний мужчина получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшего доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».