фото: сайт администарции Тамбова.

В Тамбове открыли первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум». Его создали в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Передвижной комплекс предназначен для обучения детей из сельской местности навыкам работы на современном высокотехнологичном оборудовании. Технопарк выглядит как автомобильная станция и оснащен современным оборудованием для проведения занятий по программам технической и естественно-научной направленностей: геоинформационные и аэротехнологии, информационные технологии, виртуальная и дополненная реальность, промышленная робототехника и промышленный дизайн

Напомним, на создание мобильного технопарка выделили 16,6 миллиона рублей из федерального бюджета и еще 300 тысяч из областного. Кроме того, на дальнейшее обеспечение деятельности из бюджета Тамбовской области направят 2 миллиона рублей. Мобильный технопарк стал структурным подразделением школы № 22 города Тамбова.