Коронавирус в Тамбовской области на утро 13 декабря: заразились 139 человек

фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Тамбовской области зарегистрировали 139 новых случаев. Из них: 46 мужчин, 90 женщин, трое детей (мальчики 5, 6,17 лет). Возраст взрослых от 27 до 92 лет. По данным на 13 декабря, общее количество зараженных увеличилось до 14 938 (3 702 без клинических проявлений.

Выздоровели 12 871 пациентов. 6851 выписали из стационара, 6 020 сняли с амбулаторного наблюдения. Сейчас госпитализированы 803 человека, из них диагноз «пневмония» у 772 человек.

Находятся на домашнем карантине - 3 117 (среди них подтвержденных случаев - 1125, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 34 022. Выписаны из больниц – 9846.