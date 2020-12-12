Тамбовчане могут узнать о коммунальных авариях в соцсетях

По поручению врио главы города Тамбова Максима Косенкова Единая городская центральная диспетчерская служба размещает оперативную информацию о возникающих аварийных ситуациях на объектах жизнеобеспечения города в сети Интернет. Специальные страницы, пока работающие в тестовом режиме, созданы в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».

- Аккаунты Единой городской центральной диспетчерской службы - дополнительный канал информации. Отключения неизбежны, и это вопрос не только состояния сетей, ведь зачастую временное ограничение в подаче ресурсов требуется для профилактики крупных аварий. Это постоянная работа всех коммунальных служб. Для жителей важно понимать, насколько оперативно эти ситуации устраняются или предупреждаются, а наша задача — обеспечить всестороннее информирование горожан, - уверен Максим Косенков. - Наличие открытой информации еще раз подтверждает, что городские власти обладают всеми необходимыми данными, контролируют ход ремонтных и аварийных работ в круглосуточном режиме. Тем более, что для многих тамбовчан сегодня найти информацию в социальной сети проще и быстрее, чем пытаться дозвониться в управляющую компанию или диспетчерскую службу. Мы создаём новые площадки для коммуникаций с жителями. Это должно коренным образом изменить и улучшить качество взаимодействия.

Адреса страниц ЕГЦДС в социальных сетях:

- Одноклассники

- ВКонтакте

- Фейсбук