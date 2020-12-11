Врачи предупреждают тамбовчан об опасности самолечения антибиотиками

На фото заведующий Центром здоровья, начальник научно-методического отдела Тамбовской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Юрий Говша Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Медики предупреждают тамбовчан о том, что бесконтрольное применение антибиотиков может привести к печальным последствиям для здоровья. Эта проблема особенно обострилась в последнее время из-за роста заболевших коронавирусом и ОРВИ.

Зачастую пациенты занимаются самолечением или употребляют антибиотики для «профилактики». Как говорят медики, делать этого ни в коем случае нельзя. Антибактериальные препараты используются при бактериальных инфекциях, при вирусных заболеваниях, в том числе при коронавирусной пневмонии они могут навредить.

- В том числе при ковиде, даже когда компьютерная томография определяет явление, которое назвали вирусной пневмонией, а под словом «пневмония» подразумевается какое-то лечение антибактериальное. На самом деле это более сложное явление. Это не пневмония, это пневмонит, отек, когда человека перекладываешь, он меняется. Она не разрушает ткань легкого, она не требует антибактериальной терапии, она нуждается в наблюдении. При назначении антибиотиков, они начинают действовать и на микробиоту, которая есть не только в кишечнике, но и в трахее, бронхах, мы нарушаем эту микробиоту, начинается селекция бактерий, которых раньше было очень мало и которые нечувствительны к антибиотикам, начинают нарушаться микробные пленки в кишечники, - сказал заведующий Центром здоровья, начальник научно-методического отдела Тамбовской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Юрий Говша.

С осторожностью также нужно принимать жаропонижающие и иммуностимулирующие препараты в первую неделю заболевания, когда организм пытается выработать систему защиты и так называемые блокирующие антитела. Даже в случае тяжелого протекания коронавируса врачи прописывают антибиотики не сразу, а спустя какое-то время, когда сталкиваются с определенными осложнениями.