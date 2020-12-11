В Тамбове продолжается дезинфекция подъездов

Средство, которым обрабатываются подъезды, безвредно для людей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове управляющие компании продолжают проводить дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах города. Специалисты обрабатывают поверхности хлорсодержащим раствором при помощи пульверизатора. Это средство безвредно для людей и окружающей среды.

- Сегодня жилищными компаниями областного центра производились обработки подъездов по нескольким адресам, в том числе Тельмана, 5, Свободная, 4 и Астраханская, 267. Тщательно обеззараживались все контактные поверхности. О мероприятии жильцов дома предупреждали заранее, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Кроме того, в Тамбове регулярно проводятся обработки автобусных остановок, мусорных площадок и общественного транспорта. Эти меры необходимы для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.