С 15 декабря в Тамбове заработают елочные базары

Администрация утвердила список адресов торговых точек, где можно будет приобрести новогоднее дерево Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове городская администрация утвердила перечень мест, где разрешено проведение ежедневных ярмарок по продаже елок и елочных украшений. Всего список включает 90 адресов. Елочные базары заработают с 15 декабря.

- Не обязательно, что на каждом из них расположатся елочные базары. Горожане чаще стали отдавать предпочтение искусственным елкам, поэтому продавцы выбирают только те точки, где живые деревья традиционно пользуются хорошим спросом. Преимущественно это северная часть города. Здесь живет много молодых семей с маленькими детьми, - сказала председатель комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Татьяна Долгих.

Елочные базары расположатся на привычных для тамбовчан местах: пересечении транспортных магистралей, у торговых центров, зон мелкорозничной торговли и крупных торговых объектов.

У городских властей есть лишь одно пожелание, чтобы торговая точка вписывалась в архитектурный облик Тамбова и не портила его.

Работать елочные базары будут до вечера 31 декабря. После закрытия точки продавцы должны вывезти весь товар и привести территорию в порядок.