Школьники Тамбова уходят на дистанционку

Дистанционное обучение продлится минимум до 25 декабря Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции согласовал решение о переводе учеников 5-11 классов школ города Тамбова на дистанционное обучение с 14 декабря. Такой формат обучения продолжится до 25 декабря.

Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, на данный момент в Тамбове в 5-11 классах обучаются более 16 тысяч ребят, среди которых отмечается наибольший процент заболеваемости. Поэтому решение о продлении дистанционного обучения принято для сохранения здоровья детей и разобщения коллективов.

Дальнейшее решение о формате обучения учеников 5-11 классов школ Тамбова будет принято региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в зависимости от той ситуации, которая складывается в конкретной школе.

- В остальных школах региона образовательный процесс продолжается в очном формате, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В управлении образования и науки области работает телефон «горячей линии» по организации работы системы образования в 2020-2021 учебном году - (4752)79-23-54.