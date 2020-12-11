В Тамбове заработала справочная, где можно получить информацию о наличии лекарств

Для того, чтобы горожанам было удобнее получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптечных сетях города, на базе муниципального учреждения «Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова» работает Служба городской помощи.

По телефонам 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58, ежедневно с 9.00 до 21.00, можно получить информацию о ближайших аптеках и наличии в них необходимых препаратов.

- Сотрудники помогут в бронировании необходимых лекарственных препаратов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - В случае необходимости, волонтеры могут доставить лекарственные препараты до маломобильных тамбовчан и людей, находящихся на самоизоляции.

С контактными данными аптек можно ознакомиться самостоятельно по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QW2nUFu8ZhkauSznAt-mbg9UniMGLRk0h-tBdIkHRRY/edit?usp=sharing