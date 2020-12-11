Тамбовчанка перевела телефонным мошенникам почти 5 млн рублей

57-летняя тамбовчанка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег. В течение недели она вела переговоры с неизвестными лицами, которые представлялись то сотрудниками службы безопасности банка, то полицейскими, для чего использовали настоящий телефонный номер дежурной части УМВД России по городу Тамбову.

Как установили стражи порядка, для совершения преступления преступники использовали специальные компьютерные программы, так называемую СИП-телефонию. Чтобы ввести женщину в заблуждение, они звонили ей с 20 телефонных номеров.

В итоге мошенники убедили женщину, что якобы сотрудники полиции вместе с работниками банка проводят специальные мероприятия по задержанию группы мошенников и ей необходимо им в этом помочь.

- Помощь подразумевалась в перечислении собственных и заемных средств, а также взятия огромного кредита и его перечисления на так называемый безопасный банковский счет. Мошенничество проводилось в несколько этапов, за неделю женщина перевела на неизвестные счета все собранные деньги – 4,7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском мошенников.