В Тамбове при столкновении двух авто пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок

Травмы в аварии получили три человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое взрослых и 7-летний мальчик, произошла 10 декабря в 12 часов 40 минут на улице Астраханской в районе дома №65 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Lada Vesta», под управлением 34-летнего мужчины и «Lada Kalina», за рулем которой находилась 33-летняя женщина.

- В результате ДТП травмы получили водители обоих автомобилей, их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – В аварии также пострадал 7-летний пассажир автомобиля «Lada Kalina», мальчика отправили на лечение в областную детскую клиническую больницу.