Двоих тамбовчан задержали за кражу ванны

В дежурную часть отдела полиции МОМВД России «Знаменский» поступило сообщение о краже металлоизделия. Из подъезда многоэтажки на улице Титова в поселке Первомайский неизвестные похитили металлическую ванную. Стражам порядка удалось задержать похитителей с поличным.

Выявлено, что кражу совершили два местных жителя 42 и 51 лет, проживающие на этой же улице. Оставленную без присмотра ванну они планировали сдать в пункт приема металлолома, но не успели.

- Похищенное изъято и возвращено владельцу. Злоумышленники ранее уже привлекались к ответственности и были неоднократно судимы. Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности задержанных к аналогичным хищениям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок да пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.