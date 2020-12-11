В Тамбовской области иномарка вылетела в кювет и перевернулась

Машина потеряла управление и перевернулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель иномарки, произошла 10 декабря в 12 часов 15 минут на улице Советской в районе дома №75 деревни Хоботово Мичуринского района. 44-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не справился с управлением, съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его авто опрокинулось.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получил травмы, мужчину доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная городская больница имени Брюхоненко», - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.