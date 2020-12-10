Два тамбовских фестиваля взяли гран-при Национальной премии Russian Event Awards

В Екатериньурге прошло награждение за успешные проекты в сфере событийного туризма Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Фестиваль «Вишневарово» и Праздник русского сарафана получили гран-при Национальной премии Russian Event Awards за 2020 год. Награждение российских регионов за успешные проекты в сфере событийного туризма состоялось в Екатеринбурге.

Уваровский фестиваль победил в номинации «Лучшее событие гастрономического туризма в формате онлайн», а мичуринский – в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов в формате онлайн».

В финале премии состязались 201 проект из 50 регионов России, а также из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В состав экспертного совета вошли представители туроператоров, сферы культуры, организаторов событий - лауреаты премии, маркетинга, PR, event, MICE.

- Оба тамбовских фестиваля, завоевавших гран-при, в этом году прошли в онлайне, но этого не стали менее зрелищным и интересным. На «Вишневарово» было подано около 200 работ. В числе конкурсантов были не только местные жители, но и участники из Мичуринского района, Саратова и Московской области и даже из Чукотского автономного округа. В своих фото - и видеоработах они продемонстрировали мастерство в приготовлении «Бабушкиного вишневого варенья», изготовлении оригинальных шляпок в рамках «ВишнЯсветского раута», а также примерили вишневые наряды на своих домашних питомцев для участия «ВишнЯПЁС» и «ВишнЯКОТ». В течение двух недель официальная группа фестиваля в социальной сети пестрила самыми разными вишневыми образами. Многие размещали в соцсетях видеоролики с песнями, стихами, танцами, посвященными главному символу города, рецепты фирменной вишневой выпечки и напитков. Все это придало виртуальному фестивалю праздничный колорит и душевную атмосферу, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.