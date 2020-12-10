Задолженность по зарплате в ФК «Тамбов» составляет почти 120 миллионов рублей

В прокуратуре Октябрьского района Тамбова провели проверку соблюдения трудовых прав работников ассоциации футбольный клуб «Тамбов». Выяснилось, что здесь есть задолженность по выплате зарплаты работникам за период сентябрь-октябрь 2020 года, всего на сумму 117 984 534,72 руб.

Постановлением Государственной инспекции труда в Тамбовской области от 7 мая этого года ассоциация футбольного клуба «Тамбов» уже привлекали к административной ответственности, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

- Таким образом, юридическое лицо будет привлечено к ответственности уже по ч.7 ст.5.27, как подвергнутое ранее административному наказанию за невыплату зарплаты, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района города Тамбова.