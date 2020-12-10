На реконструкцию дороги по ул. Магистральной в Тамбове подрядчику отвели один день

В Тамбове откладывается реконструкция дороги по ул. Магистральной, закупку на выполнение этой работы отменило региональное УФАС, потому что соблюсти условия контракта у исполнителя этого тендера не было никакой возможности. Дело в том, что МКУ «Дирекция городских дорог» 25 ноября объявило аукцион на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по улице Магистральной на участке от улицы Мичуринской до улицы Бастионной в городе Тамбове, где требуется сделать устройство местных проездов, наружное освещение, ливневую канализацию, тросовое ограждение и обустройство данной дороги. По условиям договора контракт с подрядчиком должны были заключить не раньше 19 декабря, а выполнить работы он должен был уже к 20 декабря.

- Таким образом, на исполнение контракта победителю отводилось всего лишь 1-2 дня на объем работ в 75 миллионов рублей, причем, в эти два дня предусмотрена и приемка выполненных работ, - рассказали в УФАС по Тамбовской области.

На нереальные сроки контракта обратили внимание в фирме «Атлантикпро», представители которой обратились с жалобой в антимонопольную службу. Заведомо невыполнимый аукцион в итоге отменили.