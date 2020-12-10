Учредитель частной лечебной организации в Тамбовской области «сливала» ритуальщикам данные об умерших людях

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя частной лечебной организации, обвиняемой в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

По версии следствия, представитель мемориальной компании неоднократно переводил на банковскую карту родственника женщины деньги за сообщения персональных данных об умерших людях.

Следствию удалось доказать незаконное получение обвиняемой около 70 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

— В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.