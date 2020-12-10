В детских садах Тамбовщины разрешили проводить новогодние утренники

10 декабря в Тамбовской области разрешили проводить новогодние утренники в детских садах. Ранее на такие мероприятия был наложен запрет. Согласно постановлению областной администрации, теперь он отменяется, но при проведении таких мероприятий нужно соблюдать ряд условий. Так, праздники должны проходить отдельно для каждой группы, на них не могут присутствовать родители малышей, на утренники нельзя приглашать артистов и аниматоров, в том числе Деда Мороза и Снегурочку.

Этим же документом всем организациям области рекомендовано сократить количество новогодних и рождественских мероприятий даже на свежем воздухе с 20 декабря по 15 января.