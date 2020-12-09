В Мичуринске разыскивают 14-летнего школьника

Станислав Соболев Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В региональном СКР устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 14-летнего Станислава Соболева, который днем 8 декабря вышел из квартиры, в которой проживал, в доме по улице Автозаводской города Мичуринска и не вернулся. На следующий день родственники подростка обратились в правоохранительные органы.

Мальчик был одет в брюки черного цвета, черный джемпер с рисунком желтого цвета, зимнюю куртку коричневого цвета с капюшоном из искусственного меха, вязаную шапку серого цвета, темные кроссовки.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения подростка или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по управлению), - обращаются к тамбовчанам в СУ СКР по региону.