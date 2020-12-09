В Тамбове подготовили проекты благоустройства улицы Коммунальной

На встрече обсудили несколько вариантов обустройства дороги Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В администрации областного центра приступили к обсуждению проекта благоустройства улицы Коммунальной. Первое рабочее совещание провел заместитель главы Алексей Власов. Было представлено несколько вариантов приведения дороги в прядок: с сохранением пешеходной зоны полностью, односторонним проездом, двухполосной и даже четырехполосной дорогой. Участники совещания обсудили возможность реализации каждого из них.

По итогам встречи Алексей Власов дал поручение по подготовке информации по ряду направлений: число парковочных мест, которое фактически есть и требуется на участке от улицы Носовская до улицы Красная; схемы сетей электро- и водоснабжения, канализации.

- Благоустройство должно быть комплексным, поэтому я также попрошу вас составить реестр домов, расположенных на данной территории, в том числе объектов культурного наследия, и их собственников. Необходимо также провести ревизию дворовых территорий, прилегающих к улице Коммунальная, и рекламных вывесок и конструкций на зданиях, - сказал Алексей Иванович.

- Следующее совещание по вопросу благоустройства улицы Коммунальной пройдет в ближайшее время, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.